Algunos referentes del PRO y algunos periodistas afines le cayeron con todo a los diputados porteños que consideraron que la Nación debía recuperar la coparticipación que Macri le había regalado por decreto a la Ciudad y les tuvieron que explicar.

Tal vez envalentonados por la nota del diario La Nación, que destacó el voto de estos diputados, algunos salieron a indignarse por las redes y quedaron en offside.

“INDIGNANTE. La quita de fondos se aprobó con votos de diputados de la Ciudad. Diputados votados para representar a los porteños. Increíble.”— Felipe Miguel on Twitter Link Felipe Miguel on Twitter

“Es indignante el atropello a la Ciudad que consiguió ayer el Kirchnerismo, pero más indignante es que los legisladores que fueron elegidos para defender los intereses de los porteños hayan votado en contra de ellos, a favor del recorte y de su propia agenda política.”— Guillo Dietrich on Twitter Link Guillo Dietrich on Twitter

“Estos son los diputados porteños que votaron en contra de los porteños.”— Eduardo Feinmann on Twitter Link Eduardo Feinmann on Twitter

Pero lo que estos personajes parecen no terminar de entender es que los diputados representan al pueblo y no a los distritos que los eligen como sí sucede en el caso de los Senadores.

No es que ellos no lo sepan sino que buscan señalar como culpables a alguien que no sea Macri que fue quien realmente generó todo el descalabro al regalarle al Ciudad casi 3 veces lo que realmente necesitaba para pagar los sueldos de la policía que había sido transferida.

Alguien se los tenía que explicar.