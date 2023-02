A Mariano Recalde hay que reconocerle dos cosas, por un lado la paciencia para enfrentar una entrevista con una Romina Manguel encerrada en su idea de que no existe ninguna persecución contra Cristina Kirchner, y por el otro su capacidad didáctica para hacer de un tema complejo una respuesta fácilmente comprensible.

Porque si después de la explicación que le dio el senador del Frente de Todos, Manguel sigue convencida de que la Justicia no tiene ningún peso en las decisiones de las candidaturas es porque no hay peor ciego que el que no quiere ver.