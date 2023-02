Si bien un sector del Frente de Todos promueve el denominado “operativo clamor” que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata a presidencial, aún no hay nada definido.

Más allá de la proscripción judicial que detiene su postulación, algunos dirigentes intentan torcer la decisión de la vicepresidenta de no participar en estas elecciones.

Y en ese marco, el periodista Daniel Tognetti contó que tuvo la posibilidad de participar de una reunión en la cual se abordó el tema y reconoció que “se especulaba con la posibilidad de que Cristina revea la decisión de no ser candidata”.

"Alguien, muy bien informado, tiró ‘Cristina revisa la decisión de no ser candidata’", contó Tognetti en Am530. "Cristina no quiere volver a ver el video donde anuncia que no va a ser candidata",siguió el conductor radial.

Y agregó, a titulo personal: “yo insisto desde el primer día y todo se va ordenando en ese sentido. No tiene que ser necesariamente candidata a presidenta. El 11 de marzo va a haber un acto en Avellaneda”