En el marco de la persecución judicial contra Cristina Kirchner en el Frente de Todos hay un debate discursivo respecto de cómo se lee el fallo del lawfare contra la Vicepresidenta.

Mientras un sector asegura que está “proscripta”, otra parte manifiesta la posibilidad de que la vicemandataria se presente. Al respecto, la diputada y presidenta de la comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Giallard, dijo que “técnicamente no está proscripta”, porque todavía la sentencia no fue ratificada.

Sin embargo, los movimientos de la corporación judicial van a depender mucho de lo que pase en la arena política. Por lo que el planteo tiene su asidero.

“Cristina es la líder de nuestro espacio político pero tiene todo el derecho de no ser candidata. No me parece mal que un grupo de compañeros se acerque y requiera su candidatura”, dijo Gaillard.

Y añadió: “Ella va a ocupar el lugar que quiera» porque «es una estratega para nuestro espacio y tomará la mejor decisión para todos los argentinos». «Ha habido una persecución judicial desde el macrismo en 2015”

Para la Diputada existe “toda una política de la justicia, junto a los grandes medios, para disciplinar, para ejercer un control de la política”, aseveró.