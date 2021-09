Insultos de una falsa Cristina, insultos de la madre del candidato, insultos de él y ahora un spot que quiere ser gracioso pero que en las redes señalan por homofóbico. Esa es la campaña con la que Florencio Randazzo busca hacerse lugar en la arena política de cara a las elecciones del domingo.

"A mí me gustan los tipos valientes, sin miedo a plantarse, que hagan cosas", le dice la joven. Ante lo que el chico responde. "A mí también". Y ante su cara de desaprobación aclara "No, no, no. Por eso voto a Randazzo" y acto seguido ambos se ríen con picardía.

En las redes señalaron la homofobia de la campaña y hasta se animaron a editarla para sacarle la heteronorma en base a la cual se sostiene el chiste: