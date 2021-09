Las elecciones legislativas suelen dejar piezas publicitarias memorables por lo bizarro. Desde raps, bailes y frases fuera de lugar a actuaciones deslucidas, todo vale para tratar de ganar una banca.

Ahora se sumó Sergio Berni, -que no es candidato a ningún cargo pero se metió de lleno en la discusión de campaña-, quien no sólo se burló del spot de Florencio Randazzo sino que también le respondió a María Eugenia Vidal por su estigmatizante frase sobre dónde se puede fumar marihuana y donde no.