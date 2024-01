La sesión en la Cámara de Diputados no empezó de la mejor manera y la situación se agravó en torno al debate de la Ley Ómnibus cuando desde los palcos un hombre que insultó a la diputada Myriam Bregman.

Ante las quejas de los diputados, y ante la exigencia para que sea retirado, Martín Menem, presidente de la Cámara, solicitó a la seguridad que expulse al individuo.

El agresor fue posteriormente identificado como Tomás Agote, empresario del sector de seguros y tecnología, según fuentes vinculadas a la seguridad del Congreso.

Agote tiene un canal de YouTube y se define como un “emprendedor creativo con amplia experiencia”.

Tras ser expulsado del Congreso, el hombre negó haber insultado a Bregman y recurrió a su cuenta en Twitter para dar su versión.

“Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto. No insulté a Myriam Bregman. Vean y escuchen las grabaciones. Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero ‘Estás confundida’ y ‘Con cuantas PYMEs te reuniste’ no son un insulto”, se justificó.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, Agote había expresado apoyo al nuevo Gobierno y sus iniciativas a través de sus redes sociales, donde repostea mensajes afines