“Tenemos que decir las cosas que pensamos”, dijo en su editorial Julia Mengolini y en su exposición abrió una nueva polémica por sus dichos sobre la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género.

Desde su programa de Futurock, Mengolini ofreció un particular análisis. “Ojalá que se investigue, pero si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia”, indicó de entrada.

“Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo”, agregó la periodista. “Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos”, remarcó.

Editorial completo:

“Yo no voy a ser políticamente correcta y voy a decir lo que creo sobre esto. Creo que tengo suficiente espalda para hacerlo, porque tengo una trayectoria que me sostiene. Cuando nosotras decimos yo te creo hermana, eso es un recurso retórico y político. Es un principio general para decir, ‘miren, durante siglos a las mujeres no nos creyeron, nunca ni nos escucharon’. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice: ‘a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo’. No, no, no. Yo te voy a escuchar. Y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo”.