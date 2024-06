El gobierno no para de mentir. Después de que la Justicia ordenara repartir la comida incautada por el Gobierno, el ministerio de Capital Humano dejó en claro que sólo repartirán la leche que está a punto de vencerse.

Es decir, no les importa el hambre de la gente, ni que los comedores no tengan mercadería para alimentar a la gente y no piensan cumplir con la orden de la Justicia simplemente porque no respetan su decisión.

Manuel Adorni dejó mas que claro que no van a repartir todo y a pesar de que todas esas toneladas, que compró el gobierno anterior servía sólo para un mes, el gobierno de Milei prefiere mantenerlas escondidas en galpones en lugar de asistir a los más necesitados. Cinismo en estado puro.