Como no podía ser de otra manera el mascarón de proa del operativo clamor para defender a Sandra Pettovello fue el mismísimo Javier Milei, con su habitual estilo violento y confrontativo.

Pero el resto de los ministros hicieron lo propio y todos salieron a defender a su colega obviamente responsabilizando de todo el escándalo al kirchnerismo.

Como si las toneladas de comida incautadas no existieran, como si los empleados que no trabajan no existieran, como si todo fuera una gran conspiración contra el gobierno, cuando la orden de revisar los galpones y repartir la comida fue la Justicia.