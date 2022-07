"Sobredosis de TV" sigue siendo una de las atraciones de la televisión argentina y con el regreso a la condución de Juan Di Natale y Elizabeth Vernaci sigue brillando en las noches de la señal de noticias C5N.

En su última edición, estuvo como invitada la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, quien habló de diversos temas vinculados a la política nacional.

En ese sentido, se refirió a las constantes inasistencias del diputado libertario, Javier Milei, a la Cámara de Diputados.

"Yo jamás he faltado a una sesión. Si yo faltara a la Legislatura como Milei falta al Congreso... Tenés que ir a las sesiones y a las reuniones de comisión, es la única obligación del funcionario. Y a él le pareció que por ahora no. No presenta proyectos, no va a las sesiones... ¿Para qué es diputado?", se preguntó Fernández.