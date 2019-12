"Analizar el discurso del presidente es muy fácil y también muy triste. Porque hay que analizarlo en el contexto que generó el dato de la UCA de 40 por ciento de pobreza. Fue una catástrofe. Macri dijo alguna vez quiero que me juzguen con lo que pasó con la pobreza y ya está", arranc el periodista en Radio Continental.

"Fue un discurso malo el del Presidente. Macri quiere presentar su gestión como una gestión exitosa y es un fracaso rotundo, catastrófico que deja hacia delante una tarea enorme", continuó.

"Macri vende la idea de que hay cosas que no se ven pero van a permitir un futuro mejor. Y la verdad que no hay ninguna cosa que permita ver que hay un futuro mejor. La reducción del déficit se hizo a costa de cosas insostenibles, tan insostenibles que dentro de las PASO tuvo que tomar medidas para la gente porque el déficit cero era insostenible."

"Macri dijo que no está satisfecho con los resultados económicos, eso no es una autocrítica, todo lo que hizo ayer Macri fue adjudicar esos problemas a otras cosas. El gobierno había hecho un planteo equivocado de su gestión"

"El mensaje de las PASO es que la culpa era de la gente, un verdadero disparate que marca esta visión de Macri"

"Mirtha Legrand se los dijo en 2017: "Ustedes no ven la realidad". Y más allá de que no la hayan visto, no la ha querido ver", continuó.

También cuestionó los tarifazos y la "inflación enorme".

"La medición de la pobreza marca el fracaso rotundo que ayer no reconoció y por el cual no pidió disculpas. Es el síndrome del poder que tanto daño hace", cerró lapidario.