El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue condenado este miércoles a tres años de prisión condicional en el juicio oral enmarcado en manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante los últimos meses de 2007.

Con esa información, que circuló desde las primeras horas de la tarde en diferentes medios, presentó Nancy Pazos a Guillermo Moreno en su programa de radio.

Sin embargo, el dirigente peronista ofreció otra mirada del fallo del Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) que también determinó su inhabilitación para ocupar cargos públicos por el lapso de seis años.

“Las notas no reflejan la condena. Me condenaron por supuesto abuso de autoridad, no por las estadísticas”, indicó Moreno para sorpresa de Pazos.

"Estoy muy satisfecho, te diría hasta exultante. Después de 17 años el debate de las estadísticas quedó saldado y me dieron la razón", agregó.