“Para mí, a Alberto lo tomaron de sorpresa con este tema. Sino lo hubiera parado. No le hace ningún favor esto. Y ante las elecciones, no le hace ningún favor. Me parece que es una inmoralidad lo que han hecho. Algo terrible, pero estoy segura que el Presidente no estaba al tanto", dijo Mirtha en nota con C5N.

Y completó su defensa contra Alberto Fernández: "Cuando se enteró lo despidió a Ginés (González García). Creo que fue una decisión acertada. Es muy delicado el tema para tratarlo. Gente importante se vacunó ahí. Nunca pensaron que se iba a dar a conocer. Nadie pensó ‘va a salir a la luz’".



La diva de los almuerzos reveló que se vacunará contra el Covid-19 este miércoles: “Tengo medicina privada, pero no me llamaron por ese lado, sino del lugar donde me van a vacunar. Estoy contenta. No sé qué vacuna me van a dar, creo que la Sputnik".

Así, Mirtha sorprendió al considerar: "Yo prefiero la vacuna rusa, me dijeron que es muy completa. Pero son todas buenas, ninguna te va a matar. El lugar donde me voy a vacunar es público, pero no es un hospital. Tengo un poquito de miedo, pero sé que es más o menos parecida a otras vacunas”.

Y concluyó con una sencilla reflexión: “Hay gente que no quiere vacunarse. ¿Qué esperas, la muerte? Mucha gente tuvo grandes pérdidas. Mirá Lapegüe, pobrecito, le va a costar reponerse. Es muy traicionero el virus”.

