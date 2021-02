La ministra de Salud Carla Vizzotti no está vacunada

Si bien ya se sabía, el panel de Intratables se mostró sorprendido al advertir que la ministra de Salud Carla Vizzotti no se dio la vacuna contra el coronavirus.

La funcionaria ya dio las razones por las cuales no pudo vacunarse en su momento, pero lo cierto es que hasta en Intratables consideran que es razonable que los funcionarios y dirigentes de relevancia para el Estado estén protegidos de la pandemia.

Sin embargo, por estas horas, no son pocos los políticos de la oposición y varios periodistas de medios hegemónicos, que salen a poner el grito en el cielo como si la vacunación de funcionarios fue una suerte de escándalo de corrupción. Lo cierto es que para que el Estado no colapse, es muy importante que determinados cargos estén lo más protegidos posible. La oposición parece no entenderlo. O será que en realidad sólo están buscando crear indignación social...