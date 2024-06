Antes de viajar a Berlín, Javier Milei no pudo concretar su foto tan buscada con Furia de Gran Hermano. Pero no fue la única reunión que se le canceló: él y sus asesores decidieron no reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, durante la visita del libertario a Alemania.

Y aunque la información fue confirmada por la viceportavoz del Gobierno alemán, Christiane Hoffmann, la suspensión de la bilateral fue decisión de Milei. Sin confirmación de los motivos, según C5N “todo hace suponer que se debe a que el principal portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Hebestreit, calificó de ‘desagradables’ las acusaciones del mandatario argentino contra el presidente de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez”.

La funcionaria de Scholz explicó que será una "corta visita de trabajo" entre ambas delegaciones, y que inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa, que ahora no se concretará.

En mayo pasado, Milei cargó contra la esposa de Sánchez al acusarla de corrupta y provocó un conflicto diplomático entre ambos países, que derivó en el retiro de la embajadora de España en Buenos Aires. Un conflicto más, además de los cortocircuitos con Brasil, Chile, Colombia y China, entre otros.