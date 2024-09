Si bien admitió que no lo conoció personalmente, Mila Zurbriggen descalificó al senador Bartolomé Abdala que fue a la televisión a hacer gala de tener más de 15 asesores.

Pero la ex militante libertaria consideró que queda claro que el senador no se reúne regularmente con Javier Milei como para que le baje línea de lo que se debe o no decir en los medios.

Abdala dejó en claro que forma parte de la casta que supuestamente los libertarios denostan, pero si siguen echando gente del bloque de LLA por sus declaraciones, se van a quedar sin representantes en el Congreso.