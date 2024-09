Jonatan Viale, Nicolás Wiñazki y equipo se mostraron indignados ante la declaración del libertarios que con toda liviandad aseguró tener más de 15 asesores, la mayoría de ellos en la provincia de San Luis porque sus aspiraciones son gobernar esa provincia.

Lo primero que habría que aclararle al senador libertario es que efectivamente tiene más de 15 asesores, de hecho son 20 los que cobran un sueldo del Estado para “asesorar” al senador.

Los periodistas, que no salían de su asombro y se dieron cuenta de que no debieron haber preguntado eso, trataron de explicarle que esos asesores los paga la gente con sus impuestos y no el senador Abdala de su bolsillo pero parece que él no le importó demasiado.