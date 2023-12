La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad "sin que necesariamente medie una orden judicial" cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.

Sin embargo, en su accionar y tal como indicaron diferentes especialistas, prohibir la manifestación política es anticonstitucional. Frente a la confusa implementación, en LN+ intercambiaron diferentes opiniones.

"Si alguien dice 'yo voy a protestar pero me voy a quedar en la vereda', la manifestación convocada no es delito per se", explicó uno de los periodistas.

"No, bueno, pero tampoco a la policía no se la puede atar de pies y manos", intentó contradecir el invitado en el piso. Frente a esos dichos, intervino la conductora María Laura Santillán quien expresó: “Se supone que alguien se va a manifestar tiene que poder”.

"Si, es un derecho constitucional pero ningún derecho es absoluto", le retrucó.