La megadevaluación y el ajuste del gobierno de Javier Milei, tiene el respaldo de algunos periodistas que no tienen problema en defender lo indefendible aunque eso signifique lanzar insólitos conceptos.

Unos de ellos es Eduardo Serenellini, conductor en la canal del tradicional diario La Nación, quien aseguró que desde ahora las familias argentinas ajustan sus gastos y habrá que "aceptar" que este la posibilidad de de comer solo una vez por día.

Durante su relato, el periodista de LN+ se refirió en particular a la clase media y armó una polémica comparación, entre ver Netflix o tener que optar solo en almorzar o cenar.

"Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, dirá 'no lo uso más', y otro, y ese es el que esta grave, dirá no hay desayuno y no hay almuerzo, o sea, en distinto nivel todos estamos recortando", sentenció Serenellini, mientras su compañera de programa lo adhería a sus argumentos.