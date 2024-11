Escondido tras el micrófono, tal vez demostrando una inestabilidad emocional, Marcelo Longobardi encontró un punto de contacto entre Cristina Kirchner y Javier Milei: insultarlo a él.

Cuando venía relatando el tema se quebró y dijo estar cansado del tema.

Acto seguido llamó a Guillermo Francos a quien le reclamó sobre el tema pero el Jefe de Gabinete le restó importancia.

Pero como si esto fuera poco, después le reclamó a sus compañeros de radio por no apoyarlo y no hablar del tema y aunque Jonatan Viale trató de decirle que estaba de su lado para Longobardi no fue suficiente y decidió levantarse y no participar del pase.