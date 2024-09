En las últimas horas, a partir de una entrevista que brindó Martín Guzmán, el gobierno libertario intentó atacar al exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó al exministro de Economía por sus expresiones acerca de la duración de la cuarentena durante la pandemia. "Las decisiones de ustedes sobre las jubilaciones y la desregulación de los precios de los medicamentos están provocando un efecto perjudicial más grande que la pandemia", retrucó Guzmán.

El cruce en las redes se inició por el posteo que publicó Adorni con un fragmento de la entrevista de Cenital donde el economista sostiene que la cuarentena "fue más larga de lo que tendría que haber sido".

"Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei. Fin", cuestionó Adorni.

La respuesta del exMinistro de Economía desde su cuenta de ‘X’: "No me descontextualices. Son palabras de quien era ministro de economía. En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase o no.

Yo era quien justamente mostraba a mediados de 2021 que, con la economía creciendo fuertemente y el salario real registrado recuperándose, caía el salario real no registrado, no producto del supuesto ajuste que se me adjudicaba, sino de las restricciones sanitarias. Y mostraba que en otros países se iban relajando un poco antes las restricciones. Pero era simplemente la opinión de quien era ministro de economía, a quien le toca marcar lo que corresponde a su área de gestión.

Lo que me preocupa ahora es que con las decisiones que están tomando sobre las jubilaciones y la desregulación de los precios de los medicamentos ustedes están provocando un efecto perjudicial más grande que la pandemia sobre los sectores más desprotegidos".