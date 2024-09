El politólogo, entrevistado por Hernán Iglesias Illa para la Revista Seúl, desgranó el pensamiento de Javier Milei para concluir que si bien forma parte de la familia de la ultra derecha internacional -basta ver los mitines que visita y los políticos que lo reciben- su forma de pensar difiere bastante.

Para Malamud el enfoque anarco-capitalista de Milei no marida bien con el nacionalismo de sus socios ocasionales, que suelen ser proteccionistas y antiinmigración.

Según Andrés Malamud, este no es un tema -el de la inmigración- que ocupe espacio en la agenda de Milei y por el contrario, no solo no es proteccionista sino que sueña con un mundo abierto en un gran mercado.

La entrevista completa