”Yo antes estaba enamorada de Javier Milei, me encantaba lo que decía” o ”Ahora no lo puedo escuchar más”, y hasta ”Lo escucho y me da bronca”, son algunas de las frases que aparecen ahora en los focus group que realiza todos los meses Santiago Giorgetta en su consultora.

La modificación es que hasta junio se destacaba la esperanza entre los votantes de La Libertad Avanza y eso se empieza a resquebrajar.

Según Giorgetta hasta la mitad de año los focus group cargados de votantes libertarios era casi un grupo de autoayuda tratando de levantar el ánimo de los que empezaban a dudar, mientas que ahora el descontento se está haciendo explícito.