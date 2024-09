Un insólito comentario de Miguel Ángel Pichetto en la sesión realizada en la Cámara de Diputados provocó la reacción de la exlegisladora de izquierda Romina Del Plá.

Durante la sesión, el referente de Encuentro Federal criticó la decisión del mandatario libertario de rechazar el aumento en los haberes y durante su exposición recordó a Norma Plá, la líder de la lucha de los jubilados contra el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, de forma errática, Pichetto vinculó a Norma Plá con Romina del Plá. “Hasta hace poco tiempo la hija fue diputada en esta casa”.

“Se equivocó @miguelpichetto pero no tanto. Mi mamá no era Norma Plá. Mi mamá es @NoraBiaggio, que también es jubilada, luchadora, docente, y no baja los brazos, ni siquiera ante la represión del gobierno con el que Pichetto ha colaborado tantas veces. Vamos a derrotarlos a todos”, le aclaró la exdiputada Romina del Plá.