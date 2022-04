El oficialismo en el Senado decidió dividirse en dos bloques para poder disputar un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Con esta movida, Luis Juez se queda afuera del Consejo. Por este motivo, el egislador cordobés salió a dar declaraciones en diferentes medios y en ese raid por programas de TV y Radio, soltó algunas declaraciones polémicas. Apuntó contra el rol de la Justicia, la Corte Suprema, y el propio Consejo que pretende integrar.

"El presidente de la Corte no tiene que ser el presidente del Consejo", largó en un tramo de la entrevista por Futurock.

"Yo te digo que hay una institución funcionando -CDM- que tiene nada más y nada menos de la reponsabilidad de la administración de uno de los tres poder del Estado, eso tiene que funcionar, no se puede paralizar. Vos me preguntás: '¿funciona bien?'. No, para mi no. El Consejo de la Magistratura, con esta integración, con la anterior, con la anterior, hicimos todo mal. La política hizo todo mal en el Consejo de la Magistratura", arremetió Juéz.

"El presidente de la Corte no tiene que ser el presidente del Consejo. Yo creo que no. Ahora creo que alguien de la Corte tiene que estar", indicó.

“¿Le contestás a una conducta tramposa con otra dolosa?”,se preguntó además, con la intención de críticar al oficialismo, pero reconociendo un accionar 'tramposo' del Máximo Tribunal.