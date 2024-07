Un tuitero random, muy probablemente parte del equipo de trolls pagos del gobierno, le hizo una pregunta algo técnica sobre el futuro de la economía y el ministro Luis Caputo decidió contestarle, porque le servía para apuntalar su discurso.

Esos pesos que en campaña Javier Milei describía como “excremento” parecen ser ahora “una moneda fuerte”. Pero lo grave de la declaración de Caputo en redes sociales fue que dijo, como si fuera un logro, que “en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”.

Las palabras de Caputo son casi calcadas a lo que reconoció Patricia Bullrich en campaña por lo que genera dudas sobre quién realmente ganó las elecciones.

Tal vez el ministro no sepa que no todos los argentinos tenemos ahorros y mucho menos en dólares por lo que no se entiende con qué va a pagar los impuestos ese gran porcentaje del país.

Obviamente la redes le contestaron al ministro por su siniestro plan.