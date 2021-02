"PAMI es la obra social más grande de Argentina. Solo en CABA tiene más de 100 mil afiliados y afiliadas mayores de 80 años y 300 mil mayores de 70 años. NUNCA FUIMOS CONVOCADOS para vacunar como informó el gobierno porteño", aseguró Volnovich en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que compartió una declaración del ministro de Salud, Fernán Quirós, quien afirmó que la Ciudad sí "abrió la posibilidad".

“En PAMI estamos a disposición para vacunar en la Ciudad como lo estamos en todo el país. Eso nos pidió el presidente, que asistamos a las provincias, como lo estamos haciendo en las más de 2.000 residencias de PBA.”— Luana Volnovich on Twitter Link Luana Volnovich on Twitter

“Tenemos la experiencia y la red para vacunar. Le pido encarecidamente al gobierno de la ciudad que no se olvide de las afiliadas y de los afiliados de PAMI, que son los más vulnerables.”— Luana Volnovich on Twitter Link Luana Volnovich on Twitter

"Si la decisión de la Ciudad es para descentralizar el plan de vacunación o porque no cuenta con capacidad para llevar adelante el plan de vacunación, el PAMI pone su red a disposición del gobierno de la Ciudad", aseguró la titular del PAMI y advirtió: "La duda viene porque parece que se elige a unos sí y a otros no. Me preocupa que un afiliado de una prepaga acceda a la vacuna y un afiliado del PAMI no", agregó.

Volnovich dijo que están "preocupados por el dispositivo de vacunación en la Ciudad" e insistió en que la obra social de los jubilados está a disposición para trabajar con el gobierno porteño. "La privatización de la vacuna habla de una concepción política y genera una falta de equidad en la distribución", sostuvo.