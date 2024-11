A nadie sorprende que los libertarios voten en contra de una ley que intenta prevenir la ludopatía y regular el juego on line ya que si algo protegen es a las grandes empresas.

Lo cierto es que a pesar de los votos en contra de La Libertad Avanza y las abstenciones cómplices de la UCR y el PRO el proyecto obtuvo la media sanción para pasar a la Cámara de Senadores.

Pero una de las cosas insólitas que pasaron en el recinto fue esta intervención de Lilia Lemoine quien además de reconocer a viva voz que quiere defender a las empresas y no a los ciudadanos, escudándose en una supuesta libertad, comenzó su discurso asegurando que un menor de edad no puede conseguir fondos para apostar. Si eso fuera cierto, la ludopatía infantil no sería un problema y el Congreso no tendría que estar siquiera considerando un proyecto de ley como el que tuvo media sanción.