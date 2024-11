Irrumpieron en la política amenazando a “los zurdos y los kukas” con que “iban a correr” y ahora no saben cómo ocultarse para no salir lastimados. La calle es más dura que la vida on line y no les costó mucho aprender la lección.

Por eso los estudiantes libertarios de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata decidieron no presentarse en la mesa de su agrupación para resolver preguntas o requerimientos que les hagan.

Ante el temor de ser ellos mismos “los que corran” armaron una caja con una pantalla para que un representante del espacio responda -a distancia- las dudas de los estudiantes que se acerquen a su mesa.