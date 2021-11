Hernán Lombardi está acostumbrado a moverse con soltura en los medios de comunicación donde no le hacen repreguntas o le tiran con balas de fogueo.

Pero en América se encontró en Hernán Letcher quien lo arrinconó con la deuda que tiene Mauricio Macri en la causa Correo: “Es razonable que en la causa Correo, Macri pretenda básicamente que se pague lo mismo que se había adeudado en dólares hace 20 años atrás porque en general si yo debo hace 20 años una deuda en dólares, hoy la tienen que actualizar”

Ante ese planteo Lombardi sostuvo que no conoce “ninguna causa donde se oferta pagar el 100% de la convocatoria y el juez no la levante. El último ofrecimiento de la familia Macri, le ofreció el 100%”. LO que recibió la respuesta del periodista: “No, no le ofreció el 100%”.

Fiel a su estilo Lombardi lo toreó: “Le ofreció el 100%”.

“No, le ofreció 1.000 millones de muchísima más plata”, le respondió Letcher y tomando los datos de Chequeado lo dejó sin palabras.