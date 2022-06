Las redes hablan de Pérsico y Navarro tras las críticas de Cristina por los planes sociales

Con motivo de la celebración por el Día de la Bandera, en Avellaneda se realizó un encuentro en el que además de la vicepresidenta contó con la participación del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

En ese marco, aseguró que "la unidad del Frente de Todos no estuvo ni estará en discusión", y también advirtió que "el endeudamiento criminal de los cuatro años del macrismo" es la causa principal de los problemas económicos, entre otras consideraciones.

Además, en un tramo de su exposición, le dedicó un párrafo a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita.

"Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, porque las vi trabajar, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? el Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública", exhortó.

Sobre el final de sus análisis apuntó hacia el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro: "No me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me de el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera... ¡mamita!", alertó.

Por este motivo, en las redes sociales, los usuarios sumaron sus comentarios: