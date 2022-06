"Nunca estuvimos ‘enamorados’ de los planes sociales. Los odiamos. Los planes sociales son 'la suegra' del trabajo, discúlpenme las suegras. Los que tiraron los planes sociales fueron los gobiernos", afirmó Eduardo Belliboni.

En diálogo con Radio 10, el dirigente piquetero que no parece reflexionar sobre las temáticas de género a la hora declarar, dijo que "no queremos que haya más planes sociales, por eso le presentamos al Gobierno un plan de un millón de puestos de trabajo, y no pasó nada, no nos respondieron ni si está bien o está mal. ¿Por qué no lo hacen?”.

Con menos personas que en marchas anteriores, organizaciones de izquierda, que conforman la denominada "Unidad Piquetera" (UP), comenzaron a marchar desde el Obelisco porteño hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un reclamo por la "creación de trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios más pobres".

La manifestación reclama también "un salario básico de 100.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras", informaron a Télam voceros del Polo Obrero (PO).

Los manifestantes se habían reunido esta mañana en la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de Julio y la esquina de la avenida Independencia y 9 de Julio, para luego llegar a la sede de la cartera que conduce Juan Zabaleta, ubicada en la avenida Belgrano y 9 de Julio.

La protesta piquetera provocó por la mañana serios inconvenientes en el tránsito vehicular, en plena hora pico de ingreso a la Capital Federal (Caba).