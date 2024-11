Los manifestantes que marchaban a la Plaza Congreso fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, cuando se llevaba adelante la Marcha Nacional de la Marihuana, en reclamo por la legalización del cannabis.

Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los responsables “por la integridad física de esas personas” son tanto la Policía de la Ciudad como el Gobierno de la Ciudad".

La integrante de la Mesa organizadora de la marcha, Pamela Kaiser, habló con Tiempo Argentino y contó lo sucedido: “Estábamos dialogando con la policía, a la espera de la confirmación del permiso de la Ciudad. Les explicamos que cuando no te responden, la ley aplica el silencio positivo, por lo cual podemos hacer la manifestación. La policía dice que eso no rige. Después, llegó la Policía Federa y los de Espacios Públicos y no nos permitieron armar nada”.

“Como el sol estaba muy fuerte y hay niños y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos del sol. Y nos empezaron a hacer una ronda, para encerrarnos, y le pegaron a una compañera. Me metí para intentar sacarla y me agarraron entre seis policías, a mí y a otra compañera. Hay compañeras que están con golpes y moretones, y la intención es hacer la denuncia”.

La denuncia de la CORREPI