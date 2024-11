Gregorio Dalbón hablo tras el fallo de la Cámara de Casación contra Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Vialidad.

“Es positivo”, marcó uno de los abogados de CFK, siendo que quien la representa en esta causa específicamente es Beraldi. "A mí me sorprendió gratamente”, sostuvo.

Pero Dalbón argumentó sus dichos: “El fallo cuenta que Casación, que es el máximo tribunal penal, directamente destruye la figura de la asociación ilícita”.

"Dice la condena por administración fraudulenta y no dice nada de la asociación, o sea, absuelve”, expresó Dalbón.

"Se confiaron mucho al fallo de primera instancia, no es que trabajaron mucho, ni tampoco buscaron mucha jurisprudencia, porque no la había, no hay jurisprudencia de lo que hicieron en Cristina”, comentó.

En diálogo con Código Baires, el abogado aseguró que “no hay posibilidad de que un presidente sea condenado por hechos cometidos en otra jurisdicción, ya juzgados previamente”.