El hombre ue prácticamente quiere destruir al Estado y que dice denostar a la casta cobró una importnte suma de dinero de parte del Estado por los votos obtenidos en la elección de 2021 que lo consagró como diputado nacional.

Pero ante la pregunta de Chiche Gelblung sobre cuánto había recibido, Milei no supo, no pudo o no quiso decirlo y como toda respuesta comenzó a irritarse.

Tanto que el mismo Chiche decidió cambiar la pregunta pero el irascible diputado ya estaba enfrascado en la suya, como siempre.