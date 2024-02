Gobernador del PRO a Milei: ''Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo para Argentina"

Hace un mes, Ignacio Torres cruzó a Javier Milei cuando amenazó a las provincias de dejarlas sin plata. Este viernes, durante los festejos del 123° de Comodoro Rivadavia en Chubut, el gobernador amenazó al gobierno Nacional: "Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo para la Argentina".

“Es ilegal lo que están haciendo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió el mandatario provincial y la enorme cantidad de gente que participó de la inmensa movilización -de Camioneros, UOM, Petroleros-, contra las políticas de Javier Milei aplaudió.

Así continuó Iglesias su discurso: "Y ahora me encuentro con un Gobierno que nos quiere pisar la cabeza, porque oh, osamos como provincia decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte, porque dijimos que vamos a cuidar a los comodorenses, me saqué una foto con un intendente que no es del partido del Gobierno".

Y remató: “Así no se hace política”.

Denuncia contra el Gobierno

El miércoles, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, dictó una medida que ordena al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de eliminar o reducir el Fondo Compensador del Interior, destinado al financiamiento del sistema interurbano de transporte.

Fue por pedido del gobernador del propio Ignacio Torres, tras la decisión de la Casa Rosada de quitar esa herramienta como parte de una reestructuración del sistema de subsidios al transportamiento.

Así, el juez Sastre consideró que la eliminación del fondo afectaría la “sustentabilidad” del sistema de transporte público en la provincia, ya que este depende en gran medida de la asistencia financiera del Estado Nacional.