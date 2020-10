"No se puede ni cerrar todo, ni abrir todo. Hay que buscar una cosa intermedia", explicó el mandatario en declaraciones a Radio Metro el gobernador bonaerense.



Este lunes, la Provincia anunció que la temporada de verano comenzará 1 de noviembre para propietarios no residentes y el 1 de diciembre para turistas en general y finalizará el domingo 4 de abril, al finalizar la Semana Santa.



Axel Kicillof afirmó que desde el Gobierno se está "trabajando para que los que puedan y quieran se vayan de vacaciones, evitando brotes" de coronavirus, y destacó la necesidad de buscar puntos "intermedios".

Según se explicó, quienes viajen deberán contar con el Certificado Único Habilitante para Vacacionar, de la aplicación Cuidar Verano, y se especificó que no se exigirán testeos ni estadías mínimas para entrar a las ciudades.



"Va a haber temporada con estas reglas, hay que ir buscando soluciones a todo", dijo el gobernador y agregó: "Planteamos esto para hacer una bandera de largada, para que se inicie el proceso de alquiler o reserva".



En tanto, el mandatario justificó la decisión de no habilitar la temporada teatral en la recomendación de los expertos epidemiólogos de "evitar lugares de encierro", pero reconoció no estar "cerrado a nada" en el caso en que desde ahora y hasta enero próximo "bajen los contagios".