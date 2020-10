ElCanciller.com on Twitter

Pepe Mujica fue, como siempre, muy claro a la hora de presentar su renuncia: "Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia" explicó y dio una pequeña clase de lo que significa hacer política, que es hablar con la gente y andar por todos lados cosa que gracias a la pandemia y a su delicado estado de salud, no puede hacer.

El senador del Frente Amplio explicó además por qué si apareciera la vacuna tampoco sería una solución para él y así se despidió de la vida política activa.