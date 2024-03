Sabrina Bölke, la militante de HIJOS contó ante la prensa el ataque que sufrió en su domicilio el 5 en el marzo, en el que dos hombres se metieron en su casa, la torturaron y abusaron de ella sexualmente por ser una militante de derechos humanos.

“Me dijeron que no hablara nunca más”, contó Bölke que le dijeron los autores del hecho, quienes antes de retirarse de su domicilio pintaron la pared con la sigla VLLC (Viva la Libertad Carajo).

En diálogo con El Destape la militante de HIJOS contó que cuando llegó a su domicilio desde el trabajo, dos personas que la tomaron del cuello y comenzaron a torturarla.

“Me tomaron del cuello estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar" detalló. "Mi vida quedó suspendida, desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona", expresó.

Sobre las pintadas, dijo que las vio cuando volvió a su casa, luego de hacer la denuncia. "Estoy volviendo a mi casa del Pirovano (donde fue asistida tras el ataque) y encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron adentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto cosas".

Luego de varios días en los que su identidad permaneció reservada, Bölke se animó a romper el silencio y contar todo lo que vivió. Su ataque se enmarca en una escalada de odio sobre quienes defienden los derechos humanos, que es abiertamente propiciada con discursos que surgen desde Casa Rosada.

La nota completa a Sabrina Bölke:

