El desprecio de Javier Milei con todo lo que tenga relación con la lucha por los Derechos Humanos no es una novedad pero a veces, como en esta ocasión, el hombre no tiene lo que hay que tener para decir lo que piensa y utiliza el recurso de darle like a uno de sus trolls de las redes sociales.

De esta manera si bien deja en claro su postura, es difícil atribuirle directamente el pensamiento. Una vez más utilizó a la tuitera conocida como Lady Market y sus desagradables conceptos para darle like a la terrible denuncia realizada por la organización H.I.J.O.S.

Una pena que, más allá de lo que piense, el mandatario no tenga las agallas de dar su opinión.