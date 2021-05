La confesión del presidente viene a cuento de los dichos de Macri en el programa de Juana Viale: "A las siete de la noche ponía Netflix y cerraba todo".

Alberto contó que el expresidente lo llamó el día siguiente a ganar las elecciones y le dijo cómo manejaba su rutina durante su mandato "porque podía ser muy agotador" en diálogo con Caballero de Día, el programa de Roberto Caballero en La 990.

"Macri me dijo a mi como una recomendación el día después de ganar las elecciones: me planteó que cada dos semanas me tomara unos días de descanso, que no trabajara más allá de las seis o siete de la tarde porque podía ser muy agotador. Así es Macri. Lo que vimos es algo genuino", contó Fernández.