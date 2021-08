La fake news de El Cronista que replicó TN y que negó un investigador del Banco Mundial

El Cronista publicó una alevosa fake news basada en datos supuestamente del Banco Mundial y de un investigador que negó la existencia de informe alguno. La noticia falsa señalaba que Argentina encabeza el listado de países con mayor fuga de profesionales. FALSO.

"Honestamente, no tengo ni idea de a qué informe se refieren aquí, y me sorprendió ver mi nombre allí. No he publicado nada recientemente sobre esto", escribió en sus redes David David McKenzie, investigador del Banco Mundial al que el diario le aseguraba autoría del informe.

Aquí el párrafo de El Cronista.

Si bien el diario eliminó la nota, en TN anoche debatieron largo y tendido sobre el tema, presentaron las placas apócrifas y millones de televidentes vieron el informe y se malinformaron con él.