La conocida como Plazoleta de Enfrente, ubicada en Soler y Gurruchaga, se transformó de un día para el otro en la huerta urbana de la parrilla Don Julio.

"Es completamente ilegal lo que hicieron, el proyecto debería haber pasado por la Legislatura", criticó Jonatan Baldivieso, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad al sitio Tiempo Argentino. El hecho tuvo el aval del gobierno porteño y la Comuna 14, pero aseguran que no cumplió con los procedimientos.

Ahora, en medio la plazoleta hay siete canteros con tierra para una huerta urbana de Don Julio que podrá usar por 5 años.

"No debería haber pasado por la Legislatura, el acuerdo que se firmó es una de las potestades que se les dio a las comunas con la descentralización", dijeron al sitio LPO. "Acá no se le cambia el uso, sigue siendo un espacio para los vecinos y el privado no tiene ningún beneficio. El uso y la producción es para los vecinos del barrio. Pueden ir y llevar sus deshechos para compostar, va a ser un espacio de concientización y capacitación", explicaron.