El ex presidente Mauricio Macri viajó desde Wimbledon para dar el presente en el llamado “pacto de Mayo” que no es un pacto ni se firmó en Mayo. Pero a pesar de estar ahí no solo lo dejaron sentado afuera de la ceremonia sino que tampoco lo invitaron a firmar el famoso papel.

Feinmann recibió el libreto e hizo si trabajo tratando de dejar en claro lo “fundamental” que fue el apoyo de Macri para firmar la Ley Bases que habilitó el supuesto pacto.

Según el “periodista” Macri estuvo ahí para no “debilitar” a Javier Milei y fue "meado desde la Torre Eiffel.

Feinmann ya había enviado el mensaje es su programa de radio pero evidentemente para Macri no había sido suficiente y dio la orden que el mensaje sea dado también en la televisión.