No se la vía venir, venía arengando como un campeón cuando le llegó un golpe que no esperaba. Porque cuando uno se siente en territorio amigo se suelta y se anima a ir más allá de lo esperado porque cree que no va a recibir ningún ataque.

Pero Jonatan Viale no se la iba a dejar pasar gratuitamente, y buscando encrespar la disputa, puso en ridículo a Martín Tetaz -quien se quejaba del supuesto proyecto del oficialismo para derogar las PASO- al recordarle que durante varios años Juntos por el Cambio criticó esta modalidad eleccionaria.