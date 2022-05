A Javier Milei se lo consulta permanentemente como la figura especial de las elecciones que se vienen, generando cada vez más ruido a su alrededor. El libertario es consciente de eso y tira líneas para que el ala dura del PRO se sume a sus filas: "Yo no tengo nada que ofrecerle a Macri. Yo dejo abierto el espacio, si quieren venir los recibo. Pero no recibo colectivistas, me parece que es contaminar. En mi óptica el Estado es el enemigo".

Después de los guiños recíprocos con el expresidente Mauricio Macri, en CNN Radio lo consultaron acerca de un imaginario escenario en el cual Macri ganara las elecciones y le ofreciera ser su ministro de Economía, algo que el diputado ultraliberal no descartó.

Para salir del atolladero aprovechó para -sin decir el nombre- hablar de su candidato a ocupar la cartera de Economía: "Es un cuadro hermoso. Les puedo asegurar que el ministro de Economía de mi gabinete es híper ortodoxo. Le gusta la motosierra tanto como a mí".