El Presidente apuntó en su discurso dirigido a los empresarios contra sus dos enemigos predilectos: los periodistas y ‘los zurdos’ -que son todos aquellos que no piensan como él-.

De los primeros dijo: “El otro día me llegó la referencia de cierto periodista imbécil, y lo digo en estos términos para que no puedan saber si hablo de hombre o mujer, que lo hizo en un programa de prime time en el minuto 47 - lo tenemos bien calibrado- y por el que no vamos a tener que ir a buscar a lugares de la grilla hostiles eh, ojo…., eso para que vean la mala intención que tienen. Una cosa es equivocarse una vez, dos veces, ahora se equivoca siempre y para el mismo lado”.

Mientras que para los segundos, los enfrentó con los empresarios: “A ustedes les digo: arriesguen, inviertan, innoven. Apuesten al comercio porque en la nueva Argentina serán recompensados. Sabemos que la clave es el comercio que convierte a los enemigos en clientes y a los competidores en colaboradores. Ellos, que se basan en la envidia, el odio y el resentimiento, van a venir a hinchar las pelotas con la desigualdad y en realidad los que capturan los grandes beneficios son los que nos van a hacer que la Argentina sea un país grande de nuevo”.

El discurso completo