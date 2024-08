“Me da la sensación de que mucha de la clase política promete en elecciones y después no cumple. Cuando entran en el poder ejecutivo se chocan con la realidad”, dijo Diana Deglauy en relación al cepo que finalmente el gobierno libertario no quitó.

En ese sentido, la periodista, que está lejos de ser la más crítica del gobierno dentro del panel de Duro De Domar, se mostró molesta con los pifies constantes del Gobierno.

“Veo mucha desorientación económica. En principio porque o no tienen en cuenta el contexto internacional o no lo conocen. Pero lo que sucede en todo el mundo no puede no impactar acá. Y hoy en el Gobierno todos decían eso”, se quejó.