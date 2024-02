El gobierno de ultra derecha busca instalar la discusión para achicar la representación parlamentaria y poder gobernar todos desde la Rosada.

Así lo dijo el ministro de Interior, Guillermo Francos al deslizar que “habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande”.

El funcionario elogió el gobierno del salvadoreño Nayib Bukele quien afirmó que "los miembros del parlamento de 86 a 50"

"No me preocupa que haya muchos oradores y expresión, pero habría que pensar si no tenemos un Congreso demasiado grande", planteó.

Entrevistado por Eduardo Feinmann, el ministro dijo que "en conjunto deberíamos pensar cómo conseguir instituciones más eficientes. No es que el Gobierno esté pensando esa reforma ahora".